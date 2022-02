Reggiana e Modena duello a distanza

Nove partite domenica e il match clou nel posticipo di lunedi tra Reggiana e Pescara. Continua la sfida a distanza di 24 ore tra le regine del campionato. Il Modena, settimana scorsa ha saputo approfittare della fermata domenicale della Reggiana, battendo il Cesena nel posticipo. Accade esattamente il contrario in questa 25° giornata con il Modena impegnato domani alle 17.30 a Lucca, i toscani non vincono dal 21 novembre, tuttavia è una gara da non sottovalutare dagli uomini di Tesser. La Reggiana conoscerà il risultato del Modena e nel giorno di San Valentino sfiderà il Pescara nel suo miglior momento. Per la Regia adesso staccata di due punti dal Modena, un match crocevia della stagione. Cesena e Imolese entrambe in casa, giocheranno allo stesso orario. I bianconeri al Manuzzi ospitano il Grosseto, i rossoblu al Galli, l'Ancona/Matelica. Le altre sfide si comincerà domani alle 14 con Gubbio – Olbia. Viterbese- Teramo 14.30. Tutte le altre alle 17.30. Cesena – Grosseto, Virtus Entella – Pontedera, Fermana – Vis Pesaro, Imolese – Ancona/Matelica, Lucchese – Modena, Aquila/Montevarchi – Carrarese e Pistoiese – Siena. Lunedi sera ore 21 Cpiace per parlare della 25° giornata di Serie C, ospite il dirigente del Cesena, il "Condor" Massimo Agostini.