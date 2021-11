SERIE C Reggiana e Modena, occasione per la mini fuga

Lo hanno già definito "un campionato a tre". Reggiana, Modena e Cesena hanno fatto il vuoto, ma il vantaggio seppur cospicuo non è certo né rassicurante e né definitivo. Un paio di anticipi, domani, riguardano Olbia-Pontedera e Siena-Grosseto. Il derby toscano mette di fronte due squadre in emergenza: i bianconeri non possono perdere altro tempo se appunto l'idea di prendere il terzetto davanti volesse ancora far capolino. A lume di calendario sarà un week end che parla emiliano. La Reggiana che al Città del Tricolore attende la Viterbese è decisamente favorita, come il Modena al Braglia contro la Pistoiese. Rose alla mano non c'è partita, resta il domandone su come i canarini, dopo 7 vittorie consecutive, 9 nelle ultime 10 possano continuare con un passo così mostruoso.

Di diverso spessore l'impegno del Cesena a Chiavari contro una squadra forte, attesa, che pare aver superato i problemi di una partenza lenta e intenzionata a rimontare posizioni. L'Imolese che invece è scattata alla grande, ha sorpreso e poi frenato sfida la Fermana in quella terra di mezzo che deve essere per i rossoblù una pedana elastica per ripartire e allontanare gli spettri. Di grande interesse il match dell'Adriatico tra Pescara e Lucchese. Appaiate in classifica, ma non nello spirito. Abruzzesi molto in ritardo sulla tabella di marcia, Auteri sulla graticola e si dice Oddo già pronto a ritornare. La Lucchese di Nicola Nanni cerca un posto fisso nei play off senza assilli o doveri di alta classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: