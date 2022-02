SERIE C Reggiana e Modena s'annullano e restano in vetta insieme Le capolista deludono le aspettative e fanno 0-0.

Al Città del Tricolore si promettono fuoco e fiamme, invece ne esce una partita insapore e la vetta del Girone B resta affare per due. Reggiana e Modena si limitano a uno 0-0 che interrompe la striscia da record dei canarini – conclusasi a 14 vittorie in fila – ma non quella dei granata, tuttora imbattuti dopo 23 partite.

Fosse boxe ai punti uscirebbe il 7° successo consecutivo della Regia, leggermente più attiva già in un primo tempo a bassi ritmi. Angolo di Radrezza e incocciata di Rozzio, palla in cielo. Poi ancora Radrezza carica da fuori e innesca la rete di Zamparo, l'attaccante però controlla aiutandosi con le braccia e dunque non vale. Con la ripresa il Modena dà segno di sé con l'occasionissima di Armellino, la cui punizione dalla distanza centra in pieno la traversa. Ma sarà un brivido senza seguiti, anche perché al 74° Gerli tampona Radrezza in fuga e si becca il secondo giallo. Gialloblu in 10 e Regia all'assalto, che in concreto però vuol dire tante azioni dalla bandierina e pochissima sostanza. Il meglio sta in una conclusione di Rosafio spinta in angolo da Gagno, troppo poco per sbloccare una partita ben al di sotto delle aspettative. Niente strappo in testa dunque, Reggiana e Modena rimangono prime per distacco sul resto del gruppo ma senza rinunciare a farsi compagnia.

