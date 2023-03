Reggiana ed Entella, allenamenti verso lo scontro diretto

La vetta vola e pensa a sabato. Quando lo scontro diretto dirà se l'Entella potrà portarsi a meno 3 e sognare ancora, o la Reggiana metterà definitivamente le mani sul campionato. La domenica del pre è stata di allenamento agonistico per l'una (placidamente passata a Pesaro) e per l'altra che ha scherzato col Fiorenzuola. E tanti saluti al Cesena che non si è ritrovato nemmeno contro il Montevarchi e che anzi si è salvato su rigore e se ha evitato i pomodori, non altrettanto i fischi per una squadra in rottura prolungata.

L'Ancona che pareggia a Lucca riapre alla Carrarese prospettive di quarto posto. E a proposito di Carrarese, vittoria troppo facile contro un Rimini scivolato ai margini della zona play off.

La zona calda viene ulteriormente infuocata da due vittorie esterne. Quella dell'Olbia a Gubbio e dell'Alessandria a Recanati che hanno avuto tra l'altro il potere di risucchiare all'indietro la Vis Pesaro e la stessa Recanatese. Il pareggio dell'Imolese conferma i progressi della squadra anche se il successo ancora non arriva. Quello del Montevarchi a Cesena è a metà tra un punto trovato e un'occasione persa.