SERIE C Reggiana, esordio amaro: Guerra firma l'1-0 Feralpi La punta la decide già al 3°, i granata non reagiscono e al ritorno saranno costretti a vincere.

La Reggiana sbarca nei playoff e lo fa nel peggiore dei modi, con la FeralpiSalò che ci mette meno di 3' per darle un benvenuto di quelli che stendono: lancio di prima di Carraro, Guerra s'infila nelle maglie di una difesa distratta e tocca sotto sull'uscita di Venturi, decretando il definitivo 1-0. Ai Leoni del Garda dunque basterà non perdere a Reggio per accedere alle semifinali; viceversa, visto il ko per una sola rete di scarto e il fattore stagione regolare a favore, i granata per qualificarsi sono obbligati a vincere ma possono permettersi qualunque punteggio.

Incassato il gol di Guerra la Reggiana non reagisce e nel primo tempo quel poco che c'è è lombardo: Siligardi da lontano senza fortuna, stessa cosa quando Miracoli calcia dal limite e la consegna comoda a Venturi. La ripresa segue un copione simile e anche qui il massimo della Regia è un cross di Guglielmotti sul quale Zamparo non inquadra di testa.

La Feralpi amministra e attende l'occasione per il colpo grosso, che si presenta al 71°: contropiede 4 contro 2 condotto da Di Molfetta, Balestrero lascia sfilare per Guerra che salta Venturi ma perde l'attimo per calciare, sull'imbucata che segue ancora Balestrero tira ma trova il muro di Contessa. Così i lombardi sciupano un'occasione d'oro per lo strappo, perché in questo modo per la Regia vincere il ritorno sarà condizione necessaria, ma anche sufficiente, per passare il turno.

