SERIE C Reggiana fermata a Grosseto, la Lucchese vince a Pontedera La capolista fa 0-0, il derby toscano finisce 3-2 per gli ospiti.

Dopo 5 vittorie in fila la capolista Reggiana rallenta con lo 0-0 sul campo del Grosseto, che dà continuità al successo con la Viterbese e prosegue l'allontanamento dal fondale. È comunque il 9° risultato utile su 9 per gli emiliani, che almeno per qualche giorno restano in vetta. La Lucchese invece risorge dopo 1 punto in 4 gare col 3-2 sul campo dell'altalenante Pontedera. 2' e Corsinelli imbuca per il vantaggio di Semprini, libero di colpire con un tocco da biliardo. All'8° però i padroni di casa l'hanno già ribaltata, in ambo i casi su una punizione di Caponi: infelice protagonista l'estremo ospite Coletta, le cui uscite incerte spianano la strada ai colpi di testa di Mutton, per il pari, e di Bakayoko, per il sorpasso. Già alla mezz'ora la nuova patta della Lucchese: Fedato carica dalla distanza e centra Semprini, il cui tocco involontario spiazza l'incolpevole Sposito e gli vale doppietta e 5° centro in campionato. E nella ripresa è sempre lui a guadagnarsi il rigore su Bakayoko, sul dischetto va Fedato e Sposito, ancora sfortunato nello sfiorare soltanto, è battuto per il gol vittoria.

