SERIE C Reggiana in frenata, solo 1-1 a Carrara

Nell'1-1 tra Carrarese e Reggiana vince il Modena che adesso può volare solo in testa. La Regia vista a Carrara non è la miglior versione e anzi ai padroni di casa manca anche un rigore. Subito Venturi sveglio su Petrelli e poi la santa alleanza tra il portiere e il palo produce il miracolo su Doumbia. La Carrarese gioca una grande partita e mette la capolista alle corde, ancora Doumbia di testa va vicino al bersaglio. La Reggiana che entra ed esce dal match ha comunque colpi e qualità il sinistro di Rosafio dal nulla spacca il palo.

Proteste giustificate quando Figoli viene agganciato in area e l'arbitro priva la Carrarese di un rigore sacrosanto. Ripresa, ancora Doumbia fa ballare la difesa ospite, ma in contropiede la Regia trova il modo di passare con Rosafio che pesca Zamparo sul secondo palo. Una beffa per i padroni di casa che certo non meritano questo epilogo e vengono salvati dalla grande bellezza: un dipinto di Tunjov su punizione da rivedere almeno un'altra volta. Il match si incattivisce e si colora di rosso: gli emiliani perdono prima Rozzio e poi in pieno recupero anche Rossi. Il pari in 9 è il supermassimo, ma è anche un voucher che il Modena cercherà di incassare.

