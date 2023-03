SERIE C Reggiana ingolfata, bene Carrarese e Gubbio Nelle altre partite del Girone B la capolista Reggiana frena ancora: 0-0 con un Pontedera in 10 per 75'. Vincono Carrarese, Gubbio e Aquila Montevarchi. Alessandria-Fermana e Lucchese-Siena terminano in parità.

La Reggiana poteva metterla in discesa dopo appena un minuto ma il rigore sbagliato da Montalto – respinto da Siano – è simbolo di un momento complicato per i granata, fermati sullo 0-0 dal Pontedera. Che resta anche in 10 per 75' con il doppio giallo al capitano Martinelli. Un punto nelle ultime 3 per la capolista e soprattutto nessun gol segnato. Chi invece non sbaglia più un colpo è la Carrarese: sesta vittoria in 8 partite per i marmiferi. 2-0 al Fiorenzuola con il colpo di testa di Energe in apertura e la fuga di Bernardotto in pieno recupero. Carrarese quarta in classifica, poco più in giù c'è il Gubbio che ritrova il successo dopo 5 match. Altro 2-0 alla Recanatese: la sblocca Di Stefano dopo soli 17 secondi, la chiude Vazquez con un'incornata a centro area.

Perde terreno il Siena: solo 1-1 con la Lucchese nonostante il vantaggio su rigore firmato Paloschi. Pareggio dei rossoneri all'ultimo assalto con la zampata di capitan Tiritiello. Stesso identico risultato tra Alessandria e Fermana: grigi avanti con il tocco sotto misura di Martignago. Nella ripresa il definitivo 1-1 dei gialloblu con Busatto che non sbaglia da due passi. 3 punti fondamentali invece per l'Aquila Montevarchi, corsaro a Pesaro contro la Vis: il tap-in di Perez dopo la corta respinta di Farroni permette ai toscani di restare in scia dell'Imolese in ottica play-out.

