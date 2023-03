Reggiana, passa da Pesaro la fuga verso la B

Sull'autostrada che porta in B e che la Reggiana percorre a tutta velocità c'è il casello di Pesaro. Regia con 6 punti di mergine, non è un cuscinetto rassicurante, ma indicativo si. E contro la Vis la capolista vuole ricominciare a correre per avvicinare ulteriormente l'obiettivo. L'Entella che guarda il mondo 6 lunghezze più giù ospita a Chiavari il Fiorenzuola e tutto promette tranne che rallentare. E chissà cosa farà il Cesena che dopo la brusca frenata si allea con il calendario che gli offre in sorte il Montevarchi. Così il terzetto che comanda, dietro c'è tutto un ribollire e tutto un rimescolare. In chiave play off di particolare interesse il match tra Carrarese e Rimini. I toscani hanno retta l'urto della Reggiana, i romagnoli si sono ritrovati a Fermo dopo un lungo periodo di secca. Vedremo chi tiene alle distanza in prospettiva spareggi post season.

Da spareggi è anche Lucchese-Ancona. In zona salvezza da segnarsi Imolese-Fermana. Perché con Antonioli in panchina, per altro un ex dei marchigiani, Imola ha raddrizzato la barra e ora deve convertire in risultati tutti i passi avanti. Mentre quelli di Protti, fallito il salto di qualità contro il Rimini, hanno ora il dovere di consolidare la tranquilla posizione che occupano. L'Olbia dei sammarinesi va a Gubbio per un match che due mesi fa non avrebbe avuto storia, ma che ora è tutto da giocare. Recanatese-Alessandria invece si scontrano sapendo che il pari non servirebbe a nessuno.