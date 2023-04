Reggiana promossa in B, Montevarchi in D

A una giornata dal termine della stagione regolare, ecco i primi verdetti del Girone B di Serie C. La Reggiana vince 2-1 a Olbia e, complice l'1-1 dell'Entella con la Recanatese, è aritmeticamente in Serie B. Il pari dei liguri fa anche il gioco del Cesena che batte 2-0 la Vis Pesaro e ora è 2° in classifica. In coda, il Montevarchi cede 2-1 all'Alessandria e retrocede in Serie D: saranno playout dunque per l'Imolese, che comunque aveva fatto il suo imponendosi 3-1 nello scontro salvezza col San Donato.