Reggiana promossa in serie B

Un anno dopo la grande beffa, la Reggiana si prende la serie B. Lo fa con una giornata di anticipo e con merito per aver reagito quando tutto sembrava perduto un'altra volta. Ad Olbia la pratica è una cosa veloce. Appena un paio di minuti per sbloccarla: dall'angolo Gugliemotti viene murato due volte, ma lo spiraglio della felicità lo trova Cauz. Serve vincere per tenere dietro l'Entella e la Reggiana mette subito le cose in chiaro contro un'Olbia che ci prova con Dessena che sente l'appoggio e va giù, ma l'arbitro pensa non sia il caso. Occasionissima sarda per impattare, Biancu la mette bene, Venturi esce male, Ragatzu la schiaccia e Rozzio sulla linea salva la sua porta. Ma l'Olbia il pari lo trova al minuto 36. Ragaztu con le scarpe da disegno sopra la barriera fa 18 in campionato e trono dei bomber. Ma prima dell'intervallo la Regia è di nuovo e questa volta definitivamente avanti. Pellegrini con il tacco, Arboleda anticipa Lanini, ma la palla si è aggiusta sulla corsa di Guibre bravo a tenerla bassa. E' il gol che decide il campionato, anche perché in apertura di ripresa il pari della Recanatese a Chiavari mette le ali ai granata ormai in vena di far festa. Difesa sarda sonnacchiosa, Lanini brutalizza l'occasione del ko. Dopo aver giocato per un tempo, i padroni di casa perdono vigore. Emerson prova a mettersi in proprio da casa sua, Venturi è sul pezzo. L'ultimo appunto è ancora per la Reggiana con Moltalto favorito da un rimpallo e schermato dal sammarinese Fabbri. Poi solo festa. La Reggiana ritorna in serie B e fa festa anche l'Olbia che complice la sconfitta della Vis Pesaro a Cesena centra la salvezza diretta.