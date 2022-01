SERIE C Reggiana, ripartenza col botto: 3-1 alla Pistoiese La "Regia" riparte da dove aveva chiuso il 2021: ennesimo successo e primato in classifica, a braccetto con il Modena. Battuta 3-1 la Pistoiese con la doppietta di Cauz e l'11° centro stagionale di Lanini.

Quinta vittoria consecutiva, 21 partite su 21 senza sconfitte: la Reggiana non ha intenzione di fermarsi e continua ad aggiornare i suoi record. Questa volta è la Pistoiese a cadere sotto i colpi dei granata, cinici e spietati. Pozzi alza sopra la traversa il primo pericolo portato da Zamparo ma non può già nulla qualche secondo dopo quando Radrezza pennella sulla testa di Cauz che incrocia alla perfezione e firma il vantaggio della “Regia”. Che trova il raddoppio al 25': Zamparo fa la sponda, Gennari scivola e spiana un'autostrada a Lanini che entra in area e buca Pozzi con un colpo da biliardo. Troppo spazio lasciato all'ex Imolese e Novara che sale a quota 11 in questo campionato. Partita in ghiaccio, riaperta – però – da un errore difensivo dei padroni di casa al tramonto della prima frazione: Sottini viene lasciato completamente solo in area, libero di battere Voltolini per il gol che accorcia le distanze.

Sarà un fuoco di paglia perché la Pistoiese, nella ripresa, non riesce a pungere. Sciaudone passa a centimetri dal tris calciando sull'esterno della rete, definitivo 3-1 che arriva comunque nel finale ancora con il difensore-bomber Cristian Cauz. Funziona ancora l'asse con Radrezza: cross del 21, incornata del 33 e la Reggiana prosegue a braccetto con il Modena in vetta alla classifica.

