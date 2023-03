SERIE C Reggiana – Virtus Entella vale la serie B Domani l'intero turno di Serie C, Girone B. Il match clou si gioca alle 17.30 tra Reggiana ed Entella. Solo una vittoria dei liguri potrebbe riaprire il campionato

I numeri non sono tutto ma fotografano bene la situazione. La Virtus Entella arriva al Citta' del Tricolore di Reggio Emilia con in dote 29 punti in 11 incontri e una coppia gol quella formata da Silvio Merkaj e l'ex di turno Luca Zamparo capace di realizzarne 22. Dopo il successo di Cesena, la Reggiana si trova di fronte all'ultimo vero ostacolo prima di preparare il countdown verso la serie B. Per la squadra di Aimo Diana il + 6 sull'avversaria è ottima garanzia, allungare ulteriormente sarebbe come mettere la pietra tombale su questo campionato, lasciare così le cose andrebbe ancora benissimo ai granata che si dovrebbero preoccupare solo in caso di sconfitta. Una vittoria a Reggio Emilia dell'Entella riaprirebbe i giochi promozione. All'andata finì 0-0 e con i tre punti in tasca la formazione di Gennaro Volpe, avrebbe anche lo scontro diretto a favore.

Più costante per tutto il campionato la Reggiana, autentica accelerata nel girone di ritorno dei liguri secondi in classifica. La 31° si gioca tutta domani a cominciare dalle quattro partite delle 14.30: Fiorenzuola – Recanatese; Gubbio – Cesena, Montevarchi – Torres, Olbia – Imolese. Alle 17.30 Alessandria – Lucchese, Ancona – San Donato Tavarnelle, Fermana – Carrarese, Reggiana – Virtus Entella, Rimini – Pontedera e Siena – Vis Pesaro.

