RANKING UEFA Remote le possibilità di avere 5 italiane in Champions Con una serie di risultati la Spagna al termine di questo turno potrebbe già avere la certezza di essere la seconda nazione ad iscrivere 5 club alla prossima Champions League al pari dell'Inghilterra

L'Italia è partita con 8 squadre: Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna in Champions. Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference. L'impresa dell'Inter a Monaco, e la contemporanea sconfitta del Real Madrid con l'Arsenal ha riacceso una piccolissima speranza di rivedere anche il prossimo anno cinque squadre qualificate alla massima competizione Uefa per club. Perchè questo accada devono però concatenarsi tutta una serie di combinazioni, quasi impossibili.

La Premier League ha già 5 club in Champions. In questo momento, a 7 giornate dal termine del campionato, sono: Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea e Newcastle. Se finisse la stagione oggi resterebbero fuori corazzate come Manchester City, Aston Villa e soprattutto il Manchester United a – 14 dall'ultima posizione valida per la Champions attualmente occupata dal Newcastle. E dunque restano due sole pretendenti per il full, e sono Spagna e Italia.

Cosa è successo di diverso in queste ore? Con la roboante sconfitta del Real sarebbe servita all'Italia una battuta d'arresto anche del Barcellona, cosa che non si è verificata, al contrario, l'ampia vittoria dei catalani ha permesso alla Liga spagnola di aumentare il proprio coefficiente e di prendere vantaggio sulla Serie A. Per tutta una serie di conteggi Ranking, quando si deve giocare il ritorno dei quarti di finale delle Coppe Europee, la Spagna si trova a 22 punti, l'Italia ne ha 20. Questo significa che agli iberici bastano 2 punti e mezzo di qui al termine per essere certi di avere 5 squadre qualificate alla prossima Champions, che ad oggi sarebbero: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Atletico Bilbao e Villareal. Oggi la Serie A nella prossima Champions porterebbe "solo 4 club" e se terminasse il torneo oggi, sarebbero: Inter, Napoli, Atalanta e Bologna.

