Renate e Latina pareggiano (1-1) la semifinale d'andata

di Roberto Chiesa
14 gen 2026

Un gol e poco altro per uno, così Renate e Latina rinviano il verdetto al match di ritorno. Qualche titolare in più per Luciano Foschi, il tecnico pontino Volpe attinge a piene mani dalla panchina. E' il Latina però a partire meglio: Tomaselli si accentra e prova il tiro a giro. Fuori. Sempre gli ospiti vicini al bersaglio. Ekuban per Tomaselli che la tocca, Nobile si salva d'istinto. Dall'altra parte notizie improvvise del Renate. Mastromonaco in mezzo, nessuno la tocca e l'invito si spegne vicino al palo. Si chiude il tempo con un pretenzioso uncino al volo di De Cristofaro. Ripresa, passa il Latina, la verticalizzazione lancia Hergheligiu. Il rumeno usa il corpo a protezione, si infila e porta avanti i suoi. Un vantaggio che dura fino a quando Ghezzi, appena entrato, buca Basti colpevolmente sorpreso sul palo di competenza. Finale con altra scavallata di Hergeligiu, stavolta la conclusione riesce meno bene, Nobile la tiene lì e se ne parla al ritorno.





Riproduzione riservata ©

