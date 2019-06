Renzo Ulivieri: "I buoni risultati dell'Italia di Milena Bertolini possono fare da traino per il movimento"

Renzo Ulivieri

Di calcio femminile abbiamo parlato anche con Renzo Ulivieri, il presidente della AssoAllenatori a Rimini per l'evento organizzato da Walter Nicoletti, Canta il Calcio, ci ha parlato della stagione di serie C appena concluso che ha visto il suo Pontedera Femminile arrivare dietro la San Marino Academy e della Nazionale di Milena Bertolini impegnati ai mondiali in Francia.