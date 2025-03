SERIE A Renzo Ulivieri: "Lo stadio è territorio dello Stato, quindi valgono le stesse regole" A Cesena il raduno della Federtifosi, tra i relatori anche l'ex tecnico del Bologna, oggi presidente dell'assoallenatori.

Renzo Ulivieri, presidente AIAC: "Il confronto con chi viene allo stadio, quindi quella parte più attiva, io credo che sia un confronto necessario. Lo stadio è territorio dello Stato e quindi anche dentro lo stadio valgono le regole dello Stato, punto".

L'ultima situazione attualità, questa coreografia dei tifosi della Fiorentina.

"A parte la coreografia, ci sono state cose un po' più brutte, voglio dire i cori contro Vlahovic che sanno di altre cose. Il comportamento contro Thiago Motta, parlo dei tifosi della tribuna coperta, tra l'altro. Come è stato trattato, non ha mai risposto, è sempre stato Thiago Motta. L'associazione degli allenatori si pone in questo problema, io sono venuto qua a livello personale, ritenevo importante esserci.

Il mondo del calcio, la salute del mondo del calcio in generale?

"Ma è una salute instabile, salute instabile, però salute".

