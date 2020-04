Repubblica Ceca: ripresi gli allenamenti l ministro della sanità ceco Adam Vojtech ha dichiarato di poter immaginare di ricominciare il campionato prima dell'8 giugno.

Dopo la Germania anche in Repubblica Ceca sono ripresi gli allenamenti. Il Viktoria Plzen e il Karvina, squadre della serie A ceca, sono tra le squadre tornate in campo. Il Governo di Praga ha autorizzato la ripresa dell'attività fisica seguendo alcune norme di comportamento con sessione di allenamento in piccoli gruppi. Da ieri le squadre hanno ripreso ad allenarsi rispettando anche le distanze di due metri tra i giocatori. Tra le indicazioni date anche quella del divieto di utilizzo di docce e spogliatoi in comune.

Anche i campioni in carica dello Slavia Praga e dello Sparta Paraga sono tornati ad allenarsi in gruppi di massimo otto giocatori. Il ministro della sanità ceco Adam Vojtech ha dichiarato di poter immaginare di ricominciare il campionato prima dell'8 giugno. È la data in cui si prevede che gli eventi sportivi riprendano con limitazioni per un massimo di 50 persone.



