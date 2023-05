SERIE C Respinto il ricorso: l'Imolese è in serie D

Respinto il ricorso: l'Imolese è in serie D.

L'Imolese è ufficialmente in serie D. La Corte Federale d’Appello ha aumentato da 2 a 3 i punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per il mancato versamento delle ritenute Irpef e ha invece respinto il reclamo del club, scivolato all'ultimo posto in classifica. Confermata quindi anche l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del club.

