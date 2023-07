SERIE A Retegui: "Onorato di giocare nel Genoa. Devo dire grazie al CT Roberto Mancini" Il Genoa presenta il nuovo attaccante, l'italo/argentino Mateo Retegui

Onorato di far parte della rosa rosso/blu. Il Genoa è la società più antica d'Italia ed è me per me motivo d'orgoglio farne parte" sono le prime parole di Mateo Retegui da giocatore del Genoa. L'attaccante ringrazia anche il CT azzurro Roberto Mancini.

