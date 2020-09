SERIE C Revocato lo sciopero, Serie C regolarmente in campo

Revocato lo sciopero, Serie C regolarmente in campo.

Revocato lo sciopero, con gli anticipi di domani parte regolarmente il campionato di serie C. Decisiva la mediazione del Presidente Federale Gabriele Gravina a dirimere il braccio di ferro tra la Lega Pro e l'Assocalciatori sulle liste a 22. L'AIC, che ha confermato lo stato di agitazione, ha revocato lo sciopero in attesa di quello che emergerà dall'Assemblea delle Società di Lega Pro. L'accordo, in attesa di ratifica, prevede l'allargamento delle rose a 24 giocatori.



