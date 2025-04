SERIE C Ribaltone a Sestri, il giovane Milan ha ancora Futuro (1-2)

Con quasi 40 minuti di ritardo per via di un incidente che ha bloccato il pullman in autostrada, il Milan ribalta partita e campionato relegando la lotta per l'ultimo posto a una cosa a due tra Sestri e Legnago. Dopo la palla di Magrassi, passa il Sestri. Dall'angolo sbuca Montebugnoli a bruciare il diretto marcatore. Sbandano i giovani di Milanello: sponda di Parravicini per Furno, Nava con la punta delle dita. Schema Milan vicino al pari, da dietro arriva Jimenez che prova a piazzarla, il palo gli dice di no. Crescono gli ospiti, serpentina di Alesi che di mette in proprio, sulla conclusione c'è Guadagno. Ripresa, l'infuocatissimo Alesi la riprende, dall'esterno si accentra e spara il missile che buca Guadagno per l'1-1. Il Sestri si innervosisce colpevolmente, imperdonabile la sbracciata che costa il rosso a Cominetti appena entrato. E' un episodio che gira partita e forse campionato. Coubis da fuori fa volare Guadagno, ma sulla risposta arriva Ianesi per il ribaltone. Disperazione Sestri che nonostante l'inerzia potrebbe ancora riprenderla: Nunziatini di testa incrocia e va fuori di niente. Aspettando il triplice si vede anche Camarda, il Milan vince e pensa ai playout.

