Ribéry: "Ho ancora tanto da dare, a Salerno grande passione"

Oltre 7 mila tifosi allo stadio Arechi per la presentazione di Franck Ribéry. L'attaccante francese è un nuovo giocatore della Salernitana e questo ha acceso l'entusiasmo dei tifosi granata. Nel 2019 era arrivato in Italia alla Fiorentina giocando 51 partite in due stagioni segnando 5 reti. Pur di restare in serie A, il francese ha accettato di ridursi lo stipendio di 1.5 milioni. Con la Salernitana un contratto di un anno più opzione che supera il milione e mezzo di euro a stagione. Sicuramente un colpo di mercato suggestivo per la squadra del tecnico Fabrizio Castori.