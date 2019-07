Ricchiuti: "Da tifoso mi auguro che la nuova società voglia fare le cose per il bene del Rimini"

Adrian Ricchiuti

Adrian Ricchiuti ringrazia il Presidente Giorgio Grassi per avergli dato la possibilità di lavorare in precedenza, nel Rimini. Oggi, - dichiara l'argentino- parlo da tifoso e mi auguro che a Rimini i nuovi azionisti facciano le cose per bene. Non sono abituato a sputare nel piatto dove mangio e quindi spero che il Rimini con questi nuovi ingressi si sia rinforzato