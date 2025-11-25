SERIE C Ricchiuti e l'amore per il Rimini: "Questa agonia fa tanto, troppo male"

Sulla crisi del Rimini è intervenuto, ospite di Cose di Calcio, lo storico capitano Adrian Ricchiuti:

"Non riesco a capire cosa sta succedendo. Oddio, lo so, però non riesco a capire perché questa agonia sta andando avanti. La cosa che mi dispiace è che stiamo facendo parlare male di Rimini in tutta Italia e questo mi dà fastidio perché Rimini merita altri palcoscenici, merita una società che viene rispettata come era con Bellavista e questo fa male. Fa male vedere questi ragazzi che ogni domenica lottano per qualcosa che non so cosa c'è dietro e questo fa male perché sono ragazzi giovani che hanno famiglia, li vedo che sono sofferenti e questo non deve accadere e credo che la federazione, la Lega deve controllare tutte queste cose qua perché c'è sta gente che ha famiglia e questo non va bene".

Mi viene da pensare ai tuoi tempi alla tribuna aggiuntiva costruita per ospitare la Juventus, all'ultima partita in casa con 200 spettatori e mi viene da pensare che i tifosi siano la prima parte lesa:

"Sì, io credo che io li capisco, io sono uno di quelli. Parlo con tanti amici, hanno deciso di non tornare più allo stadio finché non vedono le cose chiare. Fa male, fa male perché come dicevo prima sembra che siamo destinati sempre a soffrire dopo l'epoca di Bellavista e quindi questo fa male. Spero che un giorno arriva qualcuno che ama veramente questa maglia, questa città e riporti quantomeno un po' di serenità a questi colori".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: