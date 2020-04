SOLIDARIETÀ Ricchiuti & Friends: 250 uova di Pasqua ai medici dell'ospedale Infermi di Rimini L'ex Capitano del Rimini Ricchiuti ha scritto anche una lettera indirizzata a medici e infermieri

Da Adrian Ricchiuti & Friends oltre 250 uova di Pasqua a medici e infermieri dell’Infermi e due maxi uova per i reparti di Pediatria Oncologica e Terapia Intensiva per dire “grazie di cuore agli eroi col camice che combattono il Coronavirus per la salute di tutti”. Ieri l'ex capitano del Rimini ha quindi raggiunto l’Infermi e fatto dono delle uova di Pasqua – una per ogni medico e infermiere – e di due uova da 5 kg l’una per i reparti di Oncologia Pediatrica e Terapia Intensiva. “Un piccolo pensiero, - si legge nella lettera che Ricchiuti & Friend hanno inviato ai medici- un simbolo di festa in un momento in cui purtroppo la vita ci riserva giornate difficili e una prova drammatica da affrontare. Una battaglia contro un nemico invisibile e letale che voi, dal primo all'ultimo, combattete ogni giorno in prima linea per la salute di tutti noi. Rischiando la vostra vita per salvare quella di tantissime persone. Oggi più che mai. Nella speranza che il nostro piccolo pensiero possa diventare occasione per riuscire a ricavarvi un minuto in cui scambiarsi un augurio nella vostra Pasqua in corsia, nostro modo per dirvi grazie di cuore per il dono che voi ci fate quotidianamente prendendovi cura di tutti.



