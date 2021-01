SERIE D Ricchiuti: ”Il Rimini in serie D deve vincere”

Ricchiuti: ”Il Rimini in serie D deve vincere”.

Presentato il nuovo tecnico del Rimini Adrian Ricchiuti: ”Per me e’ un sogno che si avvera e farò di tutto per meritarmi la fiducia che mi è stata data. Non mi fa paura la classifica questa è una squadra che deve stare in alto” Il Direttore Sportivo Pietro Tamai sceglie la linea soft per rispondere a Mastronicola :” mi dispiace solo quando ha detto che gioivo per le sconfitte, chi mi conosce sa che non è possibile perché a questa maglia e a questa società tengo tantissimo. Per me Alessandro Mastronicola è un professionista e tale resta”

Lorenzo Giardi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: