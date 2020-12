Ricchiuti: "Sono cresciuto cercando di imitare Maradona, a tanti ha fatto comodo parlare male di lui"

Intervista a Adrian Ricchiuti

Ai tanti omaggi rivolti a Diego Armando Maradona si aggiunge quello dell'ex attaccante di Rimini e Catania Adrian Ricchiuti: "Se n'è andato, ma non morirà mai. Se n'è andata la persona più importante del calcio argentino e non solo, perché è stato ricordato, e lo sarà sempre, in tutto il mondo. È stato un idolo, soprattutto per me che sono cresciuto cercando di imitarlo. Ci ha fatto credere nel calcio, per questo lo ringrazio e lo ringrazierò per tutta la vita. Non è retorica, però non credo che ci sarà mai un altro come lui, che sarà ricordato e pianto come lui. Perché anche chi parla male di lui lo sta ricordando, non può non essere amato come uomo e soprattutto come calciatore".



"A tanti - prosegue - ha fatto comodo andare in tv a parlare male di Maradona, però secondo me c'è solo da parlare bene. È stata una persona che è sempre andata contro il potere è contro tutti, mentre tanti di quelli che si fanno belli in televisione non lo faranno mai".