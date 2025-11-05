SERIE D Ricci: "Adesso gioco in D, la passione conta più della categoria" "La porta e il pallone sono sempre gli stessi. Okaka a Ravenna un bellissimo esempio"

Ospite di "Cose di Calcio", il capitano dell'Imolese Luca Ricci ha parlato della serie D, lui che nella sua lunga carriera ha toccato anche la serie A:

"È un campionato impegnativo, diverso dal professionismo, nel quale però ci sono giocatori bravi, giovani, anche vecchi e volpi. È un campionato nel quale, onestamente, che ho conosciuto praticamente quest'anno, è formativo e almeno nella nostra zona è di buonissimo livello. Io dico sempre che la palla è quella e la porta è della stessa grandezza. Ci sono delle piccole e grandi cose che cambiano, ad esempio l'obbligo di utilizzo dei giovani, avendone tre obbligatori su undici è un 30% che influisce molto. Quindi bisogna avere giocatori bravi perché questo cambia un po' il livello della squadra. Ripeto, è un campionato che mi aspettavo di livello un po' inferiore. Ci sono tanti ex professionisti, è un campionato importante. Ora è forse vicino a una vecchia C2 che abbiamo visto tanti anni fa, perché ormai con la crisi della Serie C si tende anche tante volte a giocare in Serie D. Ci sono piazze importanti, nobili, decaduti. Il nostro girone è Piacenza e Pistoiese o piccole realtà magari di piccoli paesi e diventano campi magari difficili da affrontare, da giocare".

Si dice che gli ex grandi giocatori scendano di categoria per andare a svernare. Okaka forse è il simbolo che può anche non essere così:

"Assolutamente. Ammetto che mi ha sorpreso, perché pensando un giocatore di questo livello, magari inattivo da più di un anno, in una categoria che è molto difficile perché ti devi adattare, ti devi ambientare, mi ha sorpreso ed oggi è sicuramente un'arma in più per i Ravenna. Non dimentichiamoci anche Donati che ha fatto una carriera di Bundesliga, di Champions League. Quindi Ravenna probabilmente in questo momento ha quel qualcosa in più di quello che ci si aspettava per questi giocatori che si stanno adattando benissimo alla categoria".

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: