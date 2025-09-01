ECCELLENZA
Riccipetitoni: "Vittoria chi da entusiasmo". Cevoli: "Pagato il black-out del primo tempo"
Parte con una sconfitta il nuovo Pietracuta "alla sammarinese" a cui non è bastato l'orgoglio nella ripresa
Il tecnico dello Young Santarcangelo Domenico Riccipetitoni si dichiara soddisfatto del risultato e soprattutto del primo tempo della sua squadra. Per Roberto Cevoli allenatore del Pietracuta pagato a caro prezzo un inspiegabile black-out della sua squadra dopo il vantaggio. Brutto primo tempo quello del Pietracuta a cui non è bastata, per raddrizzare la partita, una buona ripresa.
Nel video le interviste ai due allenatori
