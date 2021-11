SERIE C Riecco Elia Benedettini, una serata da numero 1 Titolare a sorpresa, ha tenuto inviolata la porta del Cesena

È decisamente la settimana dei sammarinesi nel calcio professionistico. Un pomeriggio da protagonista per Nicola Nanni, una serata da numero 1 per Elia Benedettini. Il portiere della Nazionale che a Cesena ha giocato in Coppa ma fa il vice a Nardi in campionato, ha debuttato contro il Pescara. Una chiamata arrivata ad un paio d'ore dal calcio d'inizio per via di un virus gastrointestinale che ha privato Viali del titolare. Elia ha risposto presente, facendosi trovare pronto come ogni allenatore vorrebbe. Sicuro tra i pali, Benedettini ha dato tranquillità ad un reparto forte che aveva però perso una pedina considerata fino a ieri insostituibile.

Il portierone ha tenuto invariata la porta, oggi si parla a qualche titolo di clean sheet, contribuendo alla vittoria che vuol dire alla sua squadra secondo posto in classifica. Fermo per oltre un anno per via di gravissimo infortunio, Benedettini ha lavorato durissimo per ritrovare quella serie C che aveva perso a Novara non prima però di aver parato un rigore a Immobile nella partita di Coppa Italia con la Lazio. Il suo posto è inamovibile in campo internazionale con la maglia di San Marino, qui altro rigore parato in Ungheria. Quando ha scelto la Lega Pro, lo ha fatto per rimettersi in gioco tra i professionisti. Lo ha fatto per continuare una carriera tutta da riconquistare dopo il crack e il rischio fosse finita lì. Oggi tutti sanno che a San Marino c'è un portiere di talento, carattere, affidabile come lo era in passato. Ieri sera Elia ha chiuso i conti con l'infortunio e messo un dubbio a Viali: sarà il caso di giocare con due portieri?

