SERIE C Riecco il covid, salta Triestina - Virtus Verona

La partita valida per il primo turno dei play-off tra Triestina e Virtus Verona non si giocherà. Lo annuncia la Lega Pro in seguito alla comunicazione di 6 positivi nel gruppo squadra della Virtus Verona.

