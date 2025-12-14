SERIE C Riecco il Forlì che vince e diverte: Carpi battuto 4-2

Cinque giornate dopo, il Forlì torna a vincere oliando i primi scricchiolii di un progetto che invece merita il massimo del supporto. Subito Sorzi attivo con lo schiaffo di Petrelli respinto e una mezza mano sulla quale Miramari decide di non giocare la card. Lo stesso Petrelli prova da solo a forzare gli equilibri Il Forlì, che è partito meglio, passa in ripartenza col solito Petrelli che spinge di forza il contropiede, Macrì se la aggiusta e col sinistro va dentro. L'incubo dal quale il Morgagni pensa di esser fuori si ripresenta appena 7 minuti dopo. Figoli-Cortesi-Figoli che taglia in verticale una difesa troppo tenera e fa 1-1. Ma i romagnoli riprendono la testa dalla partita dall'angolo quando ad incornare imparabilmente c'è Menarini. E' sempre il Forlì a farsi preferire, Menarini fa impazzire Cecotti, Sorzi con la mano salva. Ripresa, ecco il Carpi con l'ex Cortesi: Martelli più efficace che bello. A metà tempo quelli di Miramari chiudono a doppia mandata il cassetto della pratica. Menarini fa tris. Pochi minuti dopo il suicidio di Rosetti mette in mano a Farinelli un poker fatto solo da convertire. Prima del triplice, bene Martelli a deviare Cortesi, nulla può il portiere invece quando Forte incrocia di testa e fa 4-2. Ma il Forlì, stavolta, porta a casa quel che vuole.

