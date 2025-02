SERIE C Riecco il Rimini bello e vincente: Ascoli battuto 2-0

Che la crisi non fosse così profonda o fosse comunque alle spalle era un sospetto che ora si fa certezza. Il Rimini è tornato dentro il campionato: bello e finalmente anche vincente. Subito i biancorossi a mordere gli avversari, Gagliano alto, comunque da applausi. L'avvio biancorosso è davvero sciolto e convincente. Parigi la fa difficile e trova Raffaelli ormai nelle gerarchie davanti a Livieri. Sembra fatta al minuto 15: Langella si accentra e prende la mira. Solo la traversa nega il vantaggio ad un Rimini padrone della vicenda. Tanto da lasciare all'Ascoli in tutto un tiro da lontano di Silipo sul quale Colombi chiude in 2 tempi. A fine tempo gli ospiti si fanno male da soli: Marsura affonda su Lamesta e viene gelato col rosso diretto. Già in difficoltà, per l'Ascoli si apre un secondo tempo d'inferno. Gagliano scarica verso la porta e rimedia il secondo legno riminese di giornata. Tanto dominio sfocia nel naturale vantaggio.

Con un movimento da attaccante di razza Parigi si prende la scena e firma il gol dell'1-0. Adesso i biancorossi levano i tappi e volano. Parigi prova a farlo da sigla televisiva e ci va molto vicino. I biancorossi la vogliono chiudere ad evitar sorprese, Parigi colpisce sottomisura, ma è tutto fermo per fuorigioco. Poi il raddoppio arriva quando Cioffi porta palla e Varone lo stende. L'arbitro è molto vicino e dice deciso, rigore. Ci va Cioffi di giustezza tra il guantone di Raffaelli e il palo. Non diventano 3 nel finale solo perché Raffaelli si inventa un paratone su Parigi, ma il Rimini si gode il primo successo del 2025 e attende con ottimismo la semifinale di Coppa Italia.

