CHAMPIONS LEAGUE Riecco la Champions, Pioli: "Serve il miglior Milan"

Ritorna la Champions, sembra passato un secolo. In mezzo c'è stato un Mondiale, la sosta e una ripresa che ha restituito al campionato un Milan smarrito. E solo parzialmente ritrovato venerdì sera quando in qualche modo i rossoneri hanno battuto il Torino. Contro il Tottenham di Antonio Conte, che non sta meglio, Pioli riparte dalle poche certezze. Come la difesa a tre, che non è la disposizione favorita dal tecnico, ma che ha dato un po' di solidità. E quindi avanti così. Verso quel Milan di alto livello che Pioli invoca.

Domani sera in programma anche la sfida stellare tra Paris Saint-Germain e Bayern. I francesi recuperano in extremis Mbappé e Messi. Il primo, indisponibile da due settimane per un problema alla coscia, ha svolto la rifinitura con la squadra, il campione del mondo che ha saltato a titolo precauzionale la partita di sabato contro il Monaco sarà schierato fin dal primo minuto.

Nel servizio un passaggio della conferenza dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli

