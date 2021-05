PLAY OUT SERIE C Rientra l'allarme Covid, Fano-Imolese si gioca

Fano-Imolese si giocherà regolarmente domani alle 17,30 allo stadio Mancini. Il nuovo giro di tamponi cui è stato sottoposto il gruppo squadra del Fano non ha evidenziato altre positività per cui i marchigiani scenderanno in campo privi di Scimia, Bruno e Brero risultati positivi ieri.

