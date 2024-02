SERIE C Rigore di Diakité: la Torres stende il Perugia (1-0)

Con la matematica, il cuore, e un calcio di rigore la Torres prova a tenere aperto il campionato. Cade il Perugia che ne ha vinta solo 1 delle ultime 4. Primo tempo bellissimo al Vanni Sanna, Seghetti corregge l'angolo e nessuno ne approfitta. Occasionissima Perugia al quarto d'ora, Giorico errore da matita blu, Seghetti si lancia in campo aperto e si presenta per il rigore in movimento davanti a Garau. Clamorosa la conclusione fuori. Sempre Perugia in avanti con il colpo di testa di Kouan salvato in volo da Garau, affidabile portiere di scorta. La Torres torna minacciosa sul finire di tempo. Fuori il tiro dal limite di Cester. E tutti in piedi quando Giorico pesca Diakité che si alza bene, ma non trova da due passi la porta.

Bella partita nel lato A, che dopo l'intervallo si spegne e vive di lampi. Garau recupera tranquillo un pallone innocuo e dall'altra parte è il sempre vivace Diakité a provarci senza creare disturbo. Ritmi bassi e gran aria da 0-0 spazzata via dal famoso episodio sempre o quasi invocato. Lo trova Ruocco quando sbatte su Kouan e al minuto 75 l'arbitro fischia il calcio di rigore. Diakitè dal dischetto rinnova l'ipoteca sul secondo posto. Che basti anche a riaprire il campionato per ora non è dato sapere.

