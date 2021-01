Rimini: 2 giocatori positivi, squadra in quarantena Chiesto il rinvio delle sfide contro Sammaurese e Mezzolara

Il Rimini FC comunica che a seguito dell’accertata positività al Covid 19 di 2 calciatori, la Ausl della Romagna ha posto in quarantena, da questo pomeriggio, l’intero gruppo squadra. Per questo motivo, la società ha chiesto alla Lnd il rinvio delle gare in programma domenica 17 e mercoledì 20 gennaio, riservandosi eventualmente di richiedere anche lo spostamento di quella del 24.

