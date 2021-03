SERIE D Rimini: 6 tamponi positivi, tre calciatori

Il Rimini calcio ha reso noto che a seguito del ciclo di tamponi molecolari effettuati ieri sull'interno gruppo squadra, sono risultati positivi sei tesserati, dei quali 3 calciatori, che si trovano già in isolamento domiciliare. Nella giornata odierna la Ausl della Romagna ha comunicato la fine della quarantena per il resto dei tesserati per i quali domani pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti.

