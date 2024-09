SERIE C Rimini, a centrocampo arriva Piccoli Contratto fino al 2026 per il classe 2001, svincolatosi dall'AlbinoLeffe dopo 4 stagioni in Serie C.

Rimini, a centrocampo arriva Piccoli.

Il Rimini rinforza il centrocampo col centrale classe 2001 Marco Piccoli, svincolatosi in estate dall'AlbinoLeffe dopo 4 stagioni - e 110 presenze - in Serie C. Piccoli ha firmato fino a giugno 2026 e indosserà la maglia n°21.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: