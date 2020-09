SERIE D Rimini: accolto il rinvio della prima partita

Rimini: accolto il rinvio della prima partita.

La Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la richiesta del Rimini di rinvio della prima giornata di Campionato a causa dei problemi legati all'impossibilità di allenarsi per diversi giocatori biancorossi risultati positivi al Covid-19. Per cui la gara in trasferta con il Real Forte Querceta, che si sarebbe dovuta giocare domenica 27 settembre, è stata rinviata a mercoledì 7 ottobre alle ore 15:00.



I più letti della settimana: