Rimini, accompagnato dai suoi tifosi, per ipotecare il trofeo

Questa sera ore 20.30 l'andata della finalissima di Serie C tra Giana Erminio – Rimini. Si tratta del primo atto di una partita sulla carta molto equilibrata e che verosimilmente si deciderà l'8 aprile nel match di ritorno in programma al Romeo Neri di Rimini. Ci sarà il Var in entrambi i match con Luigi Nasca di Bari coadiuvato da Davide Ghersini di Genova.

Arbitra l'incontro Turrini di Firenze. Saranno circa 700 i tifosi biancorosssi a salire a Gorgonzola per sostenere il Rimini in questa trasferta che può indirizzare l'intera stagione. Il tecnico biancorosso Buscè dovrebbe schierare la sua squadra con un 3-5-2 con Vitali in porta; Lepri, Gorelli e Megelaitis a formare il trio difensivo; Falbo e Longobardi sugli esterni; Piccoli, Langella e Malagrida centrali; davanti Parigi e Cioffi. Nella Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella si giocano una maglia in difesa Ferri e Colombara. Si gioca questa sera allo Stadio Città di Gorgonzola con inizio alle 20.30