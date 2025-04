Rimini ad un passo dal primo trofeo della sua storia

Un po' per la storia e molto per il futuro il Rimini aspetta la Giana con concentrazione e ottimismo. Il vantaggio della vittoria in trasferta nella gara di andata autorizza pensieri positivi, pur con in sottofondo il vocione rauco di Buscé che dice: "Non è fatta".

Tutto giusto, tutto da conquistare in una serata da consegnare ai libri di storia come quella del possibile primo trofeo biancorosso e soprattutto la possibilità riservata a chi vince la Coppa Italia di approcciare i play off direttamente dalla fase nazionale, evitando le bucce di banana costituite dai primi turni. E' prestigio e sostanza ciò che ci si gioca questa sera al Romeo Neri.

La Giana, chiamata a ribaltare lo 0-1 di Gorgonzola, recupera Caferri in mezzo al campo e Tirelli davanti e come il Rimini ha ragionato di Coppa lasciando riposare qualche titolarissimo nell'ultimo turno di campionato. Saranno 200 i tifosi ospiti sugli spalti a credere all'impresa, in rappresentanza di una cittadina di poco più di 20000 abitanti. Lo stadio sarà quindi pieno e quasi tutto biancorosso per una serata da non sbagliare, da non dimenticare, trampolino per la storia e un ambizioso futuro. 90 minuti alla sentenza, si parte col gol di Cioffi di vantaggio, una città intera che spinge, sospinge, sogna con gli oltre 6000 sulle vecchie tribune. Mai il traguardo è stato così a portata di mano.