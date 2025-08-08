SERIE C Rimini: adesso è caos totale La notizia del possibile clamoroso dietrofront di Scarcella (Building Company) viene riportata dal Corriere Romagna

La squadra si allena regolarmente, diretta da Piero Braglia come se si fosse tappata le orecchie dal frastuono che arriva da fuori. Domenica 10 agosto il Rimini sarà di scena all'Adriatico di Pescara contro i neopromossi abruzzesi, passati da Silvio Baldini a Vincenzo Vivarini, per il turno preliminare di Coppa Italia, calcio di inizio ore 20.30.

Come ci arriverà e soprattutto se ci arriverà il Rimini è un grossissimo punto interrogativo. Mai a Rimini si è vissuta una telenovela di questo tipo con questi repentini stravolgimenti, ormai una consuetudine. L'ultimo, stando a quanto riporta il Corriere Romagna, il clamoroso dietrofront del gruppo Building Company. Oggi l'imprenditrice Giusy Scarcella avrebbe, secondo quanto riporta il sito web del quotidiano romagnolo dichiarato, che l'avventura a Rimini sarebbe già finita. I motivi sarebbero dovuti ai continui attacchi e dalla totale sfiducia nei suoi confronti.

Solo ieri il confronto tra la nuova dirigenza l’assessore allo Sport Michele Lari e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "Un incontro richiesto dalla proprietà – dichiara il primo cittadino della città di Rimini - durante il quale ho espresso certamente il mio formale benvenuto, ma al contempo non ho potuto esimermi dall’esprimere le preoccupazioni dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi sei mesi".

Naturalmente si attendono comunicati ufficiali da parte della Building Company in merito. Quello che è certo è che saranno ulteriori ore cruciali per un piazza definita di altissimo livello, ma che continua a non trovare continuità societaria. Se verrà confermata la rinuncia di Scarcella tornerebbe tutto in mano a Di Salvo. Una situazione drammatica e in continua evoluzione

