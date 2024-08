COPPA ITALIA SERIE C Rimini agli ottavi: battuto anche il Lumezzane

Prima l'Arzignano Valchiampo, ora il Lumezzane. Prosegue a vele spiegate il cammino del Rimini nella Coppa Italia di Serie C: i biancorossi, già semifinalisti lo scorso anno, vogliono ripetersi e migliorarsi. Intanto sarà sicuramente terzo turno contro la vincente di Atalanta Under23 – Vicenza. Partita dalle poche emozioni: nel primo tempo c'è solo questo destro a giro di Cioffi alto sopra la traversa. Il primo squillo del Lumezzane a ripresa inoltrata: Malotti parte da centrocampo, arriva al limite e si accentra ma non trova lo specchio della porta da buona posizione. Di là stessa sorte per Falbo che cavalca a sinistra ma il tentativo è sbilenco. La svolta, per il Rimini, al 66': Ubaldi subisce un duro intervento ed è costretto ad uscire dal terreno di gioco. Al suo posto entra Giacomo Parigi che, 120 secondi più tardi, sarà decisivo. Falbo crossa sul secondo palo all'indirizzo del numero 97 che, in equilibrio precario, schiaccia al volo. Fligheddu viene scavalcato e Moscati cerca il salvataggio in extremis ma la sfera ha già varcato la linea. 1-0 per i ragazzi di Buscè che reggono fino al 90' e trovano il secondo successo consecutivo di misura. Un buon viatico in vista dell'esordio in campionato, lunedì 26 contro il Carpi.

