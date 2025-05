Rimini, al Flaminio festeggiato il ventennale dall’ultima B A vent’anni dall’ultima promozione in B, squadra, staff tecnico e dirigenti si sono ritrovati al Flaminio per ricordare il campionato 2004-2005

Una squadra di “uomini veri” l’ha definita il capitano di quel Rimini Luca D’Angelo, oggi tecnico dello Spezia impegnato nei play off di Serie B.

E proprio l’ultima Serie B conquistata dal Rimini esattamente 20 anni fa è stata festeggiata al Flaminio con quella storica squadra che con 70 punti centrò quella promozione ai danni dell’Avellino, che tallonò i biancorossi di Leo Acori fino all’ultima giornata.

Nessuno ha voluto mancare al ventennale di quella storica promozione: oltre a D’Angelo, Dario Baccin, oggi vicedirettore sportivo dell’Inter, Paolo Bravo, DS del Sud Tirol, e poi ancora i grandi protagonisti di quell’anno storico come Ricchiuti, Floccari, Muslimovic, capocannoniere di quella squadra con 15 gol, ed ancora Gian Luca Di Giulio, Renzo Tasso, metronomi di quella squadra e ovviamente il condottiero Leonardo Acori, il tecnico di Tord’Andrea che ha fatto la storia di questa società.

Un evento al quale non hanno voluto mancare nemmeno i giocatori del Rimini di oggi, appena uscito dai play off di Serie C ma vincitori della Coppa Italia.

E proprio i due capitani Simone Colombi e Luca D’Angelo hanno postato con la Coppa Italia conquistata in questo 2025 e la Supercoppa arrivata nella stagione 2004-2005 che torna a distanza di 20 anni nella bacheca biancorossa.

Emozioni sparse, nostalgia e orgoglio durante le proiezione del video che ha ripercorso quell’annata e grandi applausi del pubblico presente al Flaminio nell’intervista riproposta al Presidente Vincenzo Bellavista, vero artefice di quel Rimini.

