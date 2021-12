Alle 14.30 scende in campo il Girone D della Serie D. Al “Romeo Neri” la capolista Rimini ospita il Sasso Marconi. I biancorossi di Gaburro, al momento, hanno perso una sola partita in questo campionato e in caso di un nuovo successo potrebbero mettere pressione al Lentigione secondo, impegnato sul campo del Carpi. E' stata rinviata a data da destinarsi, invece, la sfida tra Fanfulla e Forlì a causa di diverse positività nel gruppo squadra dei lombardi.