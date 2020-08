Rimini: Aldo Righini lascia il settore giovanile biancorosso

Al termine di un colloquio tenutosi con i vertici societari, Aldo Righini lascia per motivi personali l'incarico di Responsabile del Settore Giovanile. Il Rimini FC lo ringrazia per l'ottimo lavoro svolto nei tre anni in biancorosso e gli augura le migliori fortune professionali.





