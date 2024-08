SERIE C Rimini: Alessandro De Vitis è biancorosso

Rimini: Alessandro De Vitis è biancorosso.

Il Rimini FC comunica di aver acquisito dal Pisa il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro De Vitis. Il nuovo biancorosso in carriera ha vestito le casacche di Modena, Padova, Carpi, SPAL, Latina e Pisa collezionando 192 presenze complessive in Serie B e 80 in Serie C ricomprendo sia il ruolo di centrocampista sia di difensore centrale. Nelle due esperienze in terza serie, con Pisa e SPAL, ha ottenuto la promozione e vinto con la formazione estense la Supercoppa di Serie C. Il classe ’92, che indosserà la maglia numero 30, ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo.

