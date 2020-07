RIMINI CALCIO Rimini, Alfio Pelliccioni: "In D squadra per vincere, in C non dobbiamo soffrire"

Nella giornata di ieri si è svolta la presentazione del nuovo presidente del Rimini Calcio, Alfredo Rota. Tra i presenti anche il DS Alfio Pelliccioni che ha parlato dei futuri obiettivi di mercato, anche se non si sa ancora se sarà Serie C o D per la società biancorossa.

Nel video l'intervista.



I più letti della settimana: